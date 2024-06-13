Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на 13 июня 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 13 июня 2024, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1888 рубля, 1 евро — 3,4288 BYN, 100 российских рублей — 3,5789 белорусского рубля.