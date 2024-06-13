Первый урожай арбузов отправили из Казахстана в Россию

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, требующий особого ухода сорт арбуза «Виктория» был посажен в сельском округе Атамекен в начале апреля. Теперь, когда работниками крестьянского хозяйства проведены и продолжают проводиться агротехнические мероприятия и капельное орошение, они рассчитывают исключительно на хороший урожай.
Плоды такой трудовой деятельности в крестьянском хозяйстве сейчас оценивают в 150−170 тенге за кг. И это при том, что расходы в этом году превышают прошлогодние.
«Первую продукцию сейчас отправляем в Россию. Потом направим в другие регионы по запросу», — поделился председатель крестьянского хозяйства Асан Мубинов.
Днями ранее были проведены важные переговоры по привлечению корейских инвестиций в Туркестан.