Подъездные пути к подмосковным СНТ остались без столичного софинансирования

В департаменте развития новых территорий Москвы, отвечая на запрос «Ъ», пояснили, что с 2018 года мэрия финансировала дорожные работы к «крупным массивам садовых объединений москвичей, которые в разные годы были созданы при участии правительства Москвы и профсоюзных организаций». В 2023 году, к примеру, сообщалось о ремонте дорог к СНТ «Родничок», «Рыжик», «Старица», «Белая дача», «Осень», «Богдановка», «Простоквашино», «Мичуринец» «Дружба» и «Балтика». В 2021 году глава департамента Владимир Жидкин обращал внимание, что на территории областных СНТ проживают около 4 млн москвичей. Всего за время программы, сообщили «Ъ» в ведомстве, в нормативное состояние привели 332 дороги общей протяженностью 370,9 км (по оценкам областного минтранса — 358 дорог протяженностью 390 км) к 1,22 тыс. СНТ, в которых проживает и отдыхает более 326 тыс. человек.