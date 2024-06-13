Подъездные пути к подмосковным СНТ остались без столичного софинансирования

«Ъ» обратил внимание на появившиеся в соцсетях сообщения дачников о прекращении финансирования капремонта и ремонта дорог к СНТ в Подмосковье. Данные работы, следует из официальных документов, финансировались с 2018 года в рамках подмосковной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», но основную долю средств — 1 млрд руб. — выделяло по межбюджетному трансферту правительство Москвы по соглашению с областными властями. В 2024 году финансирование со стороны столицы сократилось почти в десять раз, что зафиксировано в последних редакциях программы.
В 2024 году на ремонт дорог к СНТ предусмотрено 120 млн руб., оставшихся от реализации ранее заключенных соглашений, пояснили «Ъ» в подмосковном минтрансе.
«В настоящий момент вышеуказанные средства переведены в бюджет Подмосковья и включены в госпрограмму “Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023−2029 годы”, — пояснили в министерстве. — Дополнительное финансирование со стороны Москвы на ремонт и капремонт дорог к СНТ на территории Подмосковья на 2024 и последующие годы не предусмотрено».
В департаменте развития новых территорий Москвы, отвечая на запрос «Ъ», пояснили, что с 2018 года мэрия финансировала дорожные работы к «крупным массивам садовых объединений москвичей, которые в разные годы были созданы при участии правительства Москвы и профсоюзных организаций». В 2023 году, к примеру, сообщалось о ремонте дорог к СНТ «Родничок», «Рыжик», «Старица», «Белая дача», «Осень», «Богдановка», «Простоквашино», «Мичуринец» «Дружба» и «Балтика». В 2021 году глава департамента Владимир Жидкин обращал внимание, что на территории областных СНТ проживают около 4 млн москвичей. Всего за время программы, сообщили «Ъ» в ведомстве, в нормативное состояние привели 332 дороги общей протяженностью 370,9 км (по оценкам областного минтранса — 358 дорог протяженностью 390 км) к 1,22 тыс. СНТ, в которых проживает и отдыхает более 326 тыс. человек.
«По итогам реализации программы все крупные садоводческие кластеры москвичей на территории области обеспечены безопасными и качественными дорогами, — пояснили в департаменте. — В этой связи дальнейшее предоставление межбюджетного трансферта на вышеуказанные цели бюджетом города Москвы не предусмотрено. Правительство Московской области может продолжить реализацию программ». В ведомстве подтвердили «Ъ», что 27 февраля вернули области неиспользованный остаток трансферта в объеме чуть более 120 млн руб.
Ремонтом дорог к подмосковным СНТ Москва занималась и до 2018 года: для этого в 2010 году было создано (и существует до сих пор) ГКУ «Развитие Московского региона». В 2021 году власти сообщали, что за десять лет учреждение построило 40 подъездных дорог к 200 СНТ. Всего, по данным Росстата на 2022 год, в московской области 44,2 тыс. км дорог общего пользования (27,2 тыс. км — местные дороги), 82% из которых с твердым покрытием. Официальной статистики по дорогам к СНТ не существует.
Москва помогла многим СНТ, причем дороги не просто ремонтировались, а оформлялись в муниципальную собственность, рассказал «Ъ» лидер общественного движения «Народный сад», директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. «Но в большинстве СНТ проблема дорог остается нерешенной, — говорит эксперт. — Всего на территории области почти 12 тыс. СНТ и 8 тыс. км подъездных дорог к ним. 50% подъездных путей в собственность не оформлено. Ремонтируют их СНТ за свой счет. Остальные — оформлены в муниципальную собственность, но у Подмосковья денег на ремонт нет».
Мезенцев уверяет, что не более 20% дорог к СНТ по области имеют асфальтовое или песчано-гравийное покрытие.
Эксперт говорит, что небольшая часть — около 5% СНТ — готовы на условиях софинансирования вложиться с государством в оформление документов и ремонт при условии, что дальнейшее содержание возьмут на себя власти Московской области. «Но жители большей части СНТ — это пенсионеры, у них средств нет, — говорит Мезенцев. — Нужно создавать в Подмосковье учреждение, которое будет заниматься всеми вопросами СНТ в комплексе (дороги, кадастровый учет, электро-, газоснабжение
Как рассказали «Ъ» в Росавтодоре, существует опыт ремонта дорог к СНТ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (в Рязанской области, Удмуртии, Хабаровском крае