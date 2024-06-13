Казахстанская фондовая биржа работает в штатном режиме

Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала заявление после того, как Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении ПАО «Московская биржа» (MOEX). Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.
Напомним, «Московской бирже» принадлежит 13,1% акций KASE.
«В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам, 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам, и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE».
Казахстанская фондовая биржа и Клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме, отметили в пресс-службе KASE.
«Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений», — говорится в сообщении.
Отметим, 12 июня стало известно, что Московская биржа попала под санкции.
В MOEX сообщили, что торги с 13 июня будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро; на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро; на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
Ограничения были также введены против Национального клирингового центра РФ.
В Банке России подтвердили, что из-за санкций биржа приостанавливает проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро. Сделки с долларом и евро будут проводить на внебиржевом рынке.