Казахстанская фондовая биржа работает в штатном режиме

В MOEX сообщили, что торги с 13 июня будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро; на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро; на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.