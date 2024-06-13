Самолеты из Петропавловска полетят в Шымкент

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Стоимость билета — 25 тысяч тенге в одну сторону. Время вылета из Петропавловска — 16:10 часов, из Шымкента — 13 часов. В пути — два часа. Летать из Петропавловска в Шымкент будет Боинг, перевозчик — авиакомпания SCAT.
В 2019—2020 годы субсидированный рейс в «Петропавловск-Шымкент» был весьма популярным у казахстанцев. В это же время из самого северного города страны можно было улететь в Египет. Новый управляющий аэропорта обещал, что международные перелеты рано или поздно запустят. Пока же по-прежнему осуществляются авиарейсы в Астану и Алматы. В столицу — ежедневно, в Алматы — кроме понедельника и четверга. Стоимость перелета в одну сторону — 15 тысяч и 30 тысяч тенге, соответственно.