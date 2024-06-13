Самолеты из Петропавловска полетят в Шымкент

В 2019—2020 годы субсидированный рейс в «Петропавловск-Шымкент» был весьма популярным у казахстанцев. В это же время из самого северного города страны можно было улететь в Египет. Новый управляющий аэропорта обещал, что международные перелеты рано или поздно запустят. Пока же по-прежнему осуществляются авиарейсы в Астану и Алматы. В столицу — ежедневно, в Алматы — кроме понедельника и четверга. Стоимость перелета в одну сторону — 15 тысяч и 30 тысяч тенге, соответственно.