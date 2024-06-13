С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Калининградский «Автотор» намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Автотор» во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами — это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров — причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", — сказал Беспрозванных.
Врио губернатора отметил, что «Автотор» — одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей.
«Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом “АМБЕРТРАК”, электромобиль с собственным брендом “АМБЕРАВТО”, модели коммерческих электромобилей бренда “BROCK”. Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача — создавать свое производство автокомпонентов. Уверен — справимся. Будем ориентироваться на Восток», — добавил Беспрозванных.
Автохолдинг «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.