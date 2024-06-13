Калининградский «Автотор» намерен расширить модельную линейку

«Автотор» во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами — это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров — причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", — сказал Беспрозванных.