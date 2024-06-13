Омское предприятие попало в новый санкционный список США

Речь идет об АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (ОНИИП), которое, по оценкам американского Минфина, «производит средства радиоэлектронной борьбы и специализированные системы связи».
Стоит отметить, что данное включение в санкционные списки для предприятия, основанного в конце 1950-х годов, не первое. Так, еще в феврале 2023 года омское НИИ попало под ограничения Евросоюза, летом того же года — Канады.
На протяжении ряда лет в публичном пространстве появлялась информация о сотрудничестве «Омского научно-исследовательского института приборостроения» с Военно-морским флотом.