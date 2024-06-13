В микрорайоне Радужный на месте аварийного жилья возведут многоэтажные дома

В соответствии с документом компания займется расселением жителей аварийных домов и демонтажом. Срок реализации проекта — конец 2028 года.
Сносу подлежит неблагоустроенное жилье по адресам: Обручева, 17, Стасова, 3, Костычева, 20 и 24. На освободившемся месте площадью 0,62 га возведут несколько многоэтажных домов.
«Мы используем все возможные программы для улучшения условий проживания граждан. В Иркутске реализуется национальный проект “Жилище”, по которому расселяем горожан из аварийных домов. Комплексное развитие территории — еще один действенный механизм. Работа ведется по принципу муниципально-частного партнерства: компаниям с торгов предоставляют участки под строительство, а они, в свою очередь, обеспечивают переселенцев комфортными квартирами взамен ветхого жилья. При этом не тратятся бюджетные деньги», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Помимо этого, в мэрии подготовлены проекты решений о КРТ в границах улиц Мухиной, Театральная, Якоби, а также Гаражная, Майская, переулок 1-й Кузьмихинский. Принято решение о комплексном развитии территории в районе улиц Флюкова, Звездинская, Миронова, сообщает пресс-служба городской администрации.
Каждый проект решения о КРТ, подготовленный комитетом по градостроительной политике, направляют на согласование в региональные министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, службу архитектуры Иркутской области, а также в прокуратуру Иркутска.