В микрорайоне Радужный на месте аварийного жилья возведут многоэтажные дома

«Мы используем все возможные программы для улучшения условий проживания граждан. В Иркутске реализуется национальный проект “Жилище”, по которому расселяем горожан из аварийных домов. Комплексное развитие территории — еще один действенный механизм. Работа ведется по принципу муниципально-частного партнерства: компаниям с торгов предоставляют участки под строительство, а они, в свою очередь, обеспечивают переселенцев комфортными квартирами взамен ветхого жилья. При этом не тратятся бюджетные деньги», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.