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Сегодня жители некоторых районов Ташкента временно останутся без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Газ сегодня на время ремонтных работ отключат в некоторых локациях Учтепинского, Яккасарайского, Мирабадского, Юнусабадского и Янгихаётского районов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно информации «Худудгаз пойтахт» снабжения не будет до вечера.

В Учтепинском районе с 10:00 до 18:00 в махалле «Тепакурган» без газа останутся 450 домовладений и четыре оптовых потребителя.

В Яккасарайском районе с 10:00 до 16:00 газа не будет в 232 квартирах 12 многоквартирных домов и у трех оптовых потребителей в махалле «Дамарик» на улицах Бешагач и Абдуллы Каххара.

В Мирабадском районе с 10:00 до 16:00 без газа останутся 60 квартир в трех многоквартирных домах и три оптовых потребителя на улице Нукусской.

В Юнусабадском районе с 10:00 до 18:00 снабжения не будет в 100 домовладениях и у пяти оптовых потребителей в махалле «Хамкорабад».

В Янгихаётском районе с 10:00 до 18:00 газа не будет по улицам Маркази, Хидоят, Ёшлар и Дарьё Бойи. Без топлива останутся 225 домохозяйств и четыре оптовых потребителя.

ЖКХ