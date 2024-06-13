Сегодня жители некоторых районов Ташкента временно останутся без газа

Согласно информации «Худудгаз пойтахт» снабжения не будет до вечера.
В Учтепинском районе с 10:00 до 18:00 в махалле «Тепакурган» без газа останутся 450 домовладений и четыре оптовых потребителя.
В Яккасарайском районе с 10:00 до 16:00 газа не будет в 232 квартирах 12 многоквартирных домов и у трех оптовых потребителей в махалле «Дамарик» на улицах Бешагач и Абдуллы Каххара.
В Мирабадском районе с 10:00 до 16:00 без газа останутся 60 квартир в трех многоквартирных домах и три оптовых потребителя на улице Нукусской.
В Юнусабадском районе с 10:00 до 18:00 снабжения не будет в 100 домовладениях и у пяти оптовых потребителей в махалле «Хамкорабад».
В Янгихаётском районе с 10:00 до 18:00 газа не будет по улицам Маркази, Хидоят, Ёшлар и Дарьё Бойи. Без топлива останутся 225 домохозяйств и четыре оптовых потребителя.