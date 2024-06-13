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Челябинск стал лидером по снижению цен на квартиры

Челябинск стал лидером среди городов России по снижению стоимости жилья в мае. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Недвижимости».

«Медианная цена квадратного метра в новостройках этого города в течение мая снизилась на 5,2% и составила 127 тыс. рублей. Тенденция обусловлена небольшой экспозицией новостроек, в связи с чем любое действие застройщика в городе приводит к ощутимой динамике», — передает «Газета.RU».

Максимальный рост стоимости новостроек отмечается в Омске — на 5,7%, до 130 тыс. рублей. Также заметный рост цены «квадрата» наблюдается в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В целом по России в мае средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 0,5% по сравнению с апрелем и составила 162 тыс. рублей.

«В ближайшее время ценовая динамика на рынке недвижимости в России останется не слишком активной. Даже несмотря на отмену программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля, рынок новостроек не столкнется с кардинальными изменениями», — считает коммерческий директор "Яндекс.

Недвижимость’Евгений Белокуров. Добавим, что Банк России неоднократно называл причиной сильного подорожания жилья в новостройке программу льготной ипотеки. Для охлаждения рынка первоначальный взнос по ипотеке в сентябре был поднят до 20%. На рынке не исключают, что первоначальный взнос могут поднять и до 30%. Кроме того, с 1 июля 2024 года будет свернута программа льготной ипотеки. Вместо нее оставят адресные проекты. До 2030 года будет сохранена «Семейная ипотека». ﻿﻿

недвижимость