Челябинск стал лидером по снижению цен на квартиры

Недвижимость’Евгений Белокуров. Добавим, что Банк России неоднократно называл причиной сильного подорожания жилья в новостройке программу льготной ипотеки. Для охлаждения рынка первоначальный взнос по ипотеке в сентябре был поднят до 20%. На рынке не исключают, что первоначальный взнос могут поднять и до 30%. Кроме того, с 1 июля 2024 года будет свернута программа льготной ипотеки. Вместо нее оставят адресные проекты. До 2030 года будет сохранена «Семейная ипотека». ﻿﻿