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Челябинцам рассказали, насколько у них выросли зарплаты

В Министерстве экономического развития Челябинской области проинформировали о динамике зарплат жителей региона.

В первом квартале 2024 года, по данным официальной статистики, средний размер заработков составил около 65 тыс. рублей. Это на 14,7% больше, чем годом ранее.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 23,7% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составила 64 820,4 рублей», — прокомментировали в Минэкономе.

По информации Челябинскстата, работники финансовой и страховой сфер сейчас в среднем получают около 85 тыс. рублей в месяц. На 3 тыс. меньше зарабатывают те, кто занят в области информации и связи. В сферах культуры и спорта средние заработки — более 65 тыс., в здравоохранении — 56 тыс., а в образовании — 47 тыс. ﻿﻿﻿ Профессор экономики объяснил, почему растущие цены остановит только подъем налогов ﻿﻿﻿ Галина Лепина.