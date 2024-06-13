Беларусь повысила экспортные цены на сливочное масло

Для стран ЕАЭС, кроме России, а также для государств СНГ и Грузии килограмм масла 80%-ной жирности и более подорожал с $6 до $6,2. Цены на менее жирное масло для этих же рынков выросли с $5,5 до $5,7 за килограмм.
Для остальных рынков цены на жирное масло увеличены с $5,9 до $6,1, а на нежирное — с $5,4 до $5,6 за килограмм.
В последний раз минимальные экспортные цены Минсельхозпрод менял с 1 июня. Тогда немного снизили стоимость молока для Венесуэлы.
В целом же экспортные цены на мясо и «молочку» не менялись с апреля. До этого несколько раз дорожала молочная продукция для российского рынка.