Кому-то придётся блуждать в темноте по неосвещённым «лабиринтам» жилья: Где в Кишинёве не будет электричества в четверг, 13 июня

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, где 13 июня 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинев, сектор Буюканы.
- Ливиу Деляну 4, 6, Николае Костин 48, 48/2, 65, 65/2, 65/3, 65/3A, 65/3G, 67/1, 67/2 с 09:40 до 17:00.
- ул. Дойна и Ион Алдя Теодоровичи 190, Ион Лука Караджале 2−6, 3А, Ион Пеливан 9, 18, 19, 22/1, Лэтэрецу Мария 5, Николае Костин 9−47, 22−48, 48/1 частично, с 09:20 до 17:00.
Кишинев, сектор Центр.
- ул. Друмул Виилор 39 частично, с 09:30 до 13:30.
- ул. Друмул Виилор 39, 41, 43, Николае Морошану 10 частично, с 14:00 до 17:30.
Кишинев, сектор Чеканы.
- ул. Узинелор 186/5, 188, 198, 198/3, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214, 858, коммуна Бубуечь: ул. Адриана Пэунеску, село Бубуец, Господирилор, Ливезилор, Сфынтул Архангел Михаил, ул. Тудор Бубуйог, Узинелор с 09:10 до 13:00.
Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Бубуечь.
- ул. Андрей Дога, Буребиста, Евгений Дога, Флорилор, Игорь Виеру, Индепенцей, Извоарелор, Михай Эминеску, Мирон Костин, Шальчимилор, Сфынтул Андрей, Валя Язулуй, Валериу Купча, Вероника Микле, Викторей частично, с 09:00 до 16:00.
- Алексей Матеевич, ул. Иона Крянгэ, Юрий Гагарин, Сергей Лазо, Тудор Бубуйог частично, с 09:20 до 17:00.
Кишинев, сектор Рышкановка.
- ул. Албишоара 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 70, 70/1, 72/5, Александру Хыждеу 66/1, Богдан Петрисейку Хасдеу 20, 26, Буна Вестире 15/2, Моара Рошие 19А, 19Б, 20 блок 1, 20 блок 2, блок3, 23/1, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, Петру Рареш 77/1 частично с 09:50 до 17:00.