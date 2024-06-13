Автодорогу Марьино — Саларьево продлят на юг

Трасса является первым дублером Калужского и Киевского шоссе. Она была введена в эксплуатацию в 2020 году.
«Третья очередь автодороги Марьино — Саларьево пройдет от трассы М-3 “Украина” — Середнево — Марьино — Десна до перспективного поперечного направления Минское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе. Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе. Благодаря этому общая протяженность трассы Марьино — Саларьево увеличится на 2,7 километра — с 13,7 до 16,4 километра. Проектирование нового участка планируется начать уже в этом году», — отметил Владимир Ефимов.
В рамках строительства третьей очереди автомобильной дороги Марьино — Саларьево планируют возвести направленную эстакаду в створе автодороги М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна в направлении к поселку Валуево. Это обеспечит беспрепятственное сквозное движение и облегчит выезд на поперечную магистраль всем участникам движения, в частности жителям поселка Марьино.
Сейчас автодорога Марьино — Саларьево проходит от улицы Адмирала Корнилова в поселении Мосрентген до трассы М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Она соединяет между собой трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и М-3 «Украина» — Сосенки — Ямонтово.
«Ввод в эксплуатацию перспективного участка позволит еще больше разгрузить федеральные магистрали, сократив водителям и пассажирам общественного транспорта время в пути. Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность самой трассы Марьино — Саларьево. Продление автодороги обеспечит доступность станций метро “Филатов Луг” и “Прокшино” для жителей Троицка и ряда прилегающих населенных пунктов», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
С 2012 года на территории ТиНАО построили более 380 километров автомобильных дорог. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В их составе — шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов. Общая протяженность автодорог в ТиНАО увеличилась в полтора раза с момента присоединения округов к столице. Сегодня она составляет около тысячи километров.
Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2026 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров автомобильных дорог.