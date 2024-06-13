Автодорогу Марьино — Саларьево продлят на юг

С 2012 года на территории ТиНАО построили более 380 километров автомобильных дорог. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В их составе — шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов. Общая протяженность автодорог в ТиНАО увеличилась в полтора раза с момента присоединения округов к столице. Сегодня она составляет около тысячи километров.