На Кубани цена «квадрата» на первичном рынке выросла почти в 3 раза

На Кубани средневзвешенная цена «квадрата» на первичном рынке недвижимости за последние пять лет выросла почти в три раза, сообщает ТАСС.
По данным экспертов, на данный момент отмечается ускоренный рост цен в этом сегменте в Сочи. Так, увеличение в среднем составляет примерно 5% в сравнении с началом года. Отмечается, что это связано с ожидаемой отменой льготных ипотечных программ и началом туристического сезона, который ежегодно подогревает спрос на недвижимость на курорте.
По мнению экспертов, стоимость недвижимости в Сочи продолжит расти и к концу 2024 года может увеличиться в среднем на 20−30%.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи самая дешевая трехкомнатная квартира стоит 22 миллиона рублей. Самую дорогую сочинскую квартиру на 800 кв. метров продают за 876 млн рублей.