На Кубани цена «квадрата» на первичном рынке выросла почти в 3 раза

По данным экспертов, на данный момент отмечается ускоренный рост цен в этом сегменте в Сочи. Так, увеличение в среднем составляет примерно 5% в сравнении с началом года. Отмечается, что это связано с ожидаемой отменой льготных ипотечных программ и началом туристического сезона, который ежегодно подогревает спрос на недвижимость на курорте.