В Братске нехватка водителей общественного транспорта

Если желание работать водителем есть, но не хватает знаний, то стоит отметить, что в Братске — единственном городе в России — существует льготное обучение водителей троллейбусов. При МП «БТУ» проходят бесплатные курсы подготовки водителей, а также на время учёбы выплачивается стипендия. После выпуска гарантировано трудоустройство. МУП «ЦАП» с 2023 года берёт на себя 50% затрат на подготовку водителей категории D в автошколе. При трудоустройстве действует полный соцпакет, зарплата в районе 60−70 тысяч рублей.