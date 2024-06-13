В Братске нехватка водителей общественного транспорта

В «Центральное автотранспортное предприятие» и «Братское троллейбусное управление» требуются водители на новые автобусы и троллейбусы. Дефицит квалифицированных работников связан с тем, что многие водители МУП «ЦАП» и МП «Братское троллейбусное управление» отправились на СВО.
Если желание работать водителем есть, но не хватает знаний, то стоит отметить, что в Братске — единственном городе в России — существует льготное обучение водителей троллейбусов. При МП «БТУ» проходят бесплатные курсы подготовки водителей, а также на время учёбы выплачивается стипендия. После выпуска гарантировано трудоустройство. МУП «ЦАП» с 2023 года берёт на себя 50% затрат на подготовку водителей категории D в автошколе. При трудоустройстве действует полный соцпакет, зарплата в районе 60−70 тысяч рублей.
— С 2010 года работаю на различных транспортных средствах: контейнеровозы, легковые и грузовые машины различные. Как отечественного производства, так и иностранного. В 2021 году получил категорию D, устроился на предприятие МУП «ЦАП» и по сегодняшний день работаю водителем автобуса. Техника на предприятии вся новая. Машины оснащены автоматической коробкой передач, что в городских условиях является неоспоримым преимуществом. Коллектив прекрасный, зарплата достойная, выплачивается вовремя, предусмотрен соцпакет, выплаты различные, дорога оплачивается, больничные, отпуска. Да данный момент работа на автобусе доставляет дольше удовольствие, потому что улучшается качество дорог, качество освещения. Пассажиры приветливые, улыбаются, — рассказывает водитель Олег Прядохин.
По вопросам трудоустройства на МУП «ЦАП» можно обратиться в отдел кадров по адресу ул. Коммунальная, 1, тел. 41−16−62, 8−901−668−50−43.
По вопросам поступления на бесплатные водительские курсы МП «БТУ»: ул. Гагарина, 14 с 08:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 42−32−48, 42−32−74.