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Прямое авиасообщение из Петербурга в Оман планируют запустить в конце октября

Между Санкт-Петербургом и Оманом собираются запустить первые прямые авиарейсы в конце октября текущего года. Предполагают, что самолеты частотой четыре раза в неделю будут летать в Маскат (столица Омана).

Источник: Коммерсантъ

Как сообщила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») Асият Халваши изданию «Ведомости Северо-Запад», запуск прямых рейсов в осеннее-зимний период связан со спросом к теплой стране Оман, который будет потенциально выше у жителей Петербурга.

Уже ведутся переговоры с авиакомпаниями Oman Air и Salam Air для запуска прямого авиасообщения. В перспективе также планируется выйти на ежедневную частоту полетов. При этом на данный момент непрямое авиасообщение между Петербургом и Оманом осуществляется через Дубай и Абу-Даби (города ОАЭ), а их частота составляет 15 рейсов в неделю.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в неделю ПМЭФ Пулково принял более 450 тыс. пассажиров.