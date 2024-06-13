Прямое авиасообщение из Петербурга в Оман планируют запустить в конце октября

Как сообщила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») Асият Халваши изданию «Ведомости Северо-Запад», запуск прямых рейсов в осеннее-зимний период связан со спросом к теплой стране Оман, который будет потенциально выше у жителей Петербурга.
Уже ведутся переговоры с авиакомпаниями Oman Air и Salam Air для запуска прямого авиасообщения. В перспективе также планируется выйти на ежедневную частоту полетов. При этом на данный момент непрямое авиасообщение между Петербургом и Оманом осуществляется через Дубай и Абу-Даби (города ОАЭ), а их частота составляет 15 рейсов в неделю.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в неделю ПМЭФ Пулково принял более 450 тыс. пассажиров.