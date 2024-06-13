Прямое авиасообщение из Петербурга в Оман планируют запустить в конце октября

Уже ведутся переговоры с авиакомпаниями Oman Air и Salam Air для запуска прямого авиасообщения. В перспективе также планируется выйти на ежедневную частоту полетов. При этом на данный момент непрямое авиасообщение между Петербургом и Оманом осуществляется через Дубай и Абу-Даби (города ОАЭ), а их частота составляет 15 рейсов в неделю.