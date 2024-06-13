Недобросовестная УК во Владивостоке подверглась штрафам

Во Владивостоке после прокурорской проверки обнаружены серьезные нарушения в содержании многоквартирного дома на улице Хабаровской, 24, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Управляющая компания «УК Эгершельд ДВ» и её директор были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее управление домом, включая захламление лестничных клеток, повреждения конструкций и неисправность инженерного оборудования, что привело к подтоплению подвала.
«По постановлению прокурора директор и возглавляемое им юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 55 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, во Владивостоке гендиректор управляющей компании «Влад-Дом» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предъявленному обвинению, с декабря 2019 года по август 2021 года генеральный директор управляющей компании не обеспечила проведение осмотров многоквартирного дома № 37 на Партизанском проспекте во Владивостоке, построенного в 1941 году. В результате не были выявлены дефекты и не организовано должное содержание чердачных перекрытий.