Пермячка взыскивает с авиакомпании свыше 250 тыс. рублей из-за продажи лишних билетов

В октябре прошлого года истица купила авиабилеты по направлению Пермь — Москва туда и обратно. Перевозчик не смог оказать ей услугу по причине компьютерного сбоя при регистрации пассажиров: было продано больше билетов, чем вмещает авиасудно. В силу того что у пассажирки было важное мероприятие в другом городе, ей пришлось приобрести билет у другой авиакомпании.
Из Москвы в Пермь по приобретенному ранее билету гражданке не удалось вылететь по причине аннулирования обоих билетов. Об обстоятельствах, препятствующих перевозке, ответчик заблаговременно истца не уведомил, что привело к возникновению у истца значительных убытков, связанных с вынужденной срочной покупкой других билетов. Гражданка посчитала, что отказ от перевозки по обоим направлениям является незаконным, обязательства перевозчиком по договору — не исполненными.
В ответе на претензию истца ответчик подтвердил, что в связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения перевезти пассажирку рейсом по маршруту Пермь — Москва не представлялось возможным, было принято решение о выплате истцу компенсации в связи с компьютерным сбоем в размере 3,9 тыс. руб. Однако выплаты истец не получила.
Суд в итоге удовлетворил требования потерпевшей о взыскании с ООО «Авиакомпания “Победа”» 9,7 тыс. руб. за убытки, причиненные отказом в перевозке, 102,2 тыс. руб. в качестве неустойки, 150 тыс. руб. компенсации за моральный вред, 19 тыс. руб. за расходы на юридические услуги, а также проценты на сумму долга и почтовые расходы.