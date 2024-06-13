Пермячка взыскивает с авиакомпании свыше 250 тыс. рублей из-за продажи лишних билетов

В октябре прошлого года истица купила авиабилеты по направлению Пермь — Москва туда и обратно. Перевозчик не смог оказать ей услугу по причине компьютерного сбоя при регистрации пассажиров: было продано больше билетов, чем вмещает авиасудно. В силу того что у пассажирки было важное мероприятие в другом городе, ей пришлось приобрести билет у другой авиакомпании.