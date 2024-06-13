Бывший владелец здания Clover House не сумел рассчитаться со всеми кредиторами

Как следует из материалов дела, процедура наблюдения в отношении ООО «Век» сроком на 6 месяцев была введена в сентябре 2018 года по заявлению самой компании. Временным управляющим должника был назначен Евгений Храменко. В апреле 2019 года суд признал ООО банкротом, открыл конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Вадим Веселков.