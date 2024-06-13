Бывший владелец здания Clover House не сумел рассчитаться со всеми кредиторами

Арбитражный суд Приморского края признал несостоятельным (банкротом) бывшего владельца административно-торгового здания Clover House в центре Владивостока по его заявлению в апреле 2019 года. В настоящий момент конкурсное производство в отношении ООО «Век» завершено, в Единый государственный реестр юридических лиц будет внесена запись о ликвидации компании, сообщает ИА PrimaMedia.
В реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов третьей очереди на сумму 2 млрд 265,5 млн рублей. Размер погашенных требований составил лишь 1 млрд 016,9 млн рублей (44,89%).
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Век» зарегистрировано во Владивостоке в 2006 году. Единственным владельцем компании является Applied Finance (AF) Limited, зарегистрированная на Кипре.
Как следует из материалов дела, процедура наблюдения в отношении ООО «Век» сроком на 6 месяцев была введена в сентябре 2018 года по заявлению самой компании. Временным управляющим должника был назначен Евгений Храменко. В апреле 2019 года суд признал ООО банкротом, открыл конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Вадим Веселков.
8 мая 2024 года конкурсным управляющим была предпринята попытка провести заседание комитета кредиторов ООО «Век». Однако к заседанию все члены комитета кредиторов не прислали заполненные бюллетени. Заседание комитета кредиторов признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.
Как сообщает пресс-служба Арбитражного Суда Приморского края, конкурсным управляющим завершена работа по взысканию дебиторской задолженности. Установлено, что единственный расчетный счет должника закрыт, а новые счета в процессе конкурсного производства должника не открывались. Ликвидационный баланс сдан в налоговый орган, документы сданы в архив.
Требования кредиторов, которые не удовлетворены по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения через Арбитражный суд Приморского края в Пятый арбитражный апелляционной суд.