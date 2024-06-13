«Под управлением моноинвестора»: как планируют застраивать новый курорт под Янтарным

Изначально предполагалось, что власти подготовят инфраструктуру и сформируют 30 лотов — земельных участков под определённую застройку с необходимым пакетом планировочных документов. В дальнейшем их будут предлагать и передавать инвесторам, которые начнут возводить туристические и другие объекты. По похожей схеме сейчас работают на острове Октябрьском в Калининграде. Корпорация развития региона продаёт на торгах право субаренды земли, а покупатели реализуют на ней свои бизнес-проекты в соответствии с общей концепций застройки.