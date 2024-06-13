«Под управлением моноинвестора»: как планируют застраивать новый курорт под Янтарным

Моноинвестором нового курорта «Белая дюна» под Янтарным стала калининградская компания СЗ «Гольфстрим». По соглашению с властями под управление организации передадут всю территорию будущего туристического кластера. Другим инвесторам, желающим участвовать в проекте, также предстоит работать через «Гольфстрим». Как планируют застраивать «Белую дюну» — в материале Калининград.Ru.
Новый курорт собираются разместить на территории площадью почти 490 гектаров. Землю перевели в многофункциональную общественно-деловую зону и включили в границы посёлка Поваровка Зеленоградского округа. Там появится круглогодичный открытый бассейн, яхтенная марина, гостиницы на 10,5 тысячи номеров, санатории, центр реабилитации, гольф-поля и другие объекты. Туристический поток в «Белую дюну» составит 1,1 миллиона человек ежегодно.
Объём инвестиций оценивают в 440 миллиардов рублей. Значительную часть средств планируют привлечь за счёт инвесторов. Государство обеспечит инфраструктуру: железную дорогу, газопровод, электростанцию, водозабор, канализацию, берегозащиту, съезд с Приморского кольца и рекультивацию мусорного полигона. Проект реализуют при поддержке госкорпорации «Туризм.рф». Сейчас она занимается разработкой мастер-плана для нового курорта.
Изначально предполагалось, что власти подготовят инфраструктуру и сформируют 30 лотов — земельных участков под определённую застройку с необходимым пакетом планировочных документов. В дальнейшем их будут предлагать и передавать инвесторам, которые начнут возводить туристические и другие объекты. По похожей схеме сейчас работают на острове Октябрьском в Калининграде. Корпорация развития региона продаёт на торгах право субаренды земли, а покупатели реализуют на ней свои бизнес-проекты в соответствии с общей концепций застройки.
Однако в июне для «Белой дюны» выбрали моноинвестора. Госкорпорация «Туризм.рф» и правительство Калининградской области подписали соответствующий меморандум с ООО «СЗ “Гольфстрим”» и «Газпромбанком» на Петербургском международном экономическом форуме. Частная компания займётся застройкой курорта, а финансовая организация обеспечит её кредитными средствами.
Как рассказала корреспонденту Калининград.Ru генеральный директор «СЗ “Гольфстрим” Светлана Литвинова, сейчас её компания фактически является единственным инвестором нового курорта. По соглашению с “Туризм.рф”, организация получает под управление всю территорию “Белой дюны”. Она планирует строить объекты курортного, социального и жилого назначения. Точные параметры и объём вложений определят после согласования мастер-плана.
Ведутся переговоры с дополнительными инвесторами, которые хотят участвовать в проекте «Белая дюна». Данные инвесторы хотят работать через нас как моноинвестора, что позволит более качественно и быстро проходить согласования проектной документации. Разработка мастер-плана будет учитывать интересы каждого инвестора. Архитектурная концепция будет выбрана на основании конкурса архитекторов, — объяснила Литвинова.
По данным сервиса Seldon.basis, Светлана Литвинова является генеральным директором и единственным учредителем «СЗ “Гольфстрим”. Компанию зарегистрировали в начале мая на Литовском валу, 38 в Калининграде. Спустя несколько дней Литвинова создала ещё четыре организации по тому же адресу: ООО “СЗ “Солнечный””, ООО “СЗ “Фаберже””, ООО “СЗ “Отрадное ресорт”” и ООО “СЗ “Аструм””. Основным видом их деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
Кроме того, Светлана Литвинова владеет ООО «Светлайн», «Калининградской инвестиционной компанией» и «ТК Европа», а также является соучредителем ООО «Данлер». По данным портала «Руград», на последнюю организацию оформлен форт № 7 в Калининграде.