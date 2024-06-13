Горвласти: трамваи на Тельмана, Пролетарской и проспекте Победы убыточны

Год назад городские власти сообщали о планах дальнейшего развития трамваев в две очереди. Первая предусматривает запуск к 2030 году этого вида транспорта по Ленинскому проспекту (это станет возможным только после ремонта эстакадного моста) и в перспективе — создание кольцевого, «разгрузочного», маршрута. Вторая очередь развития трамвайной сети предполагает до 2040 года запуск нескольких новых маршрутов в микрорайоны Восточный и Южный по улицам Фрунзе, Гагарина, Благовещенской и далее — либо до границы с Гурьевским округом, либо по улице Денисова. Второй маршрут предусмотрен через Инженерный переулок по улицам Толстикова, Интернациональной и Аллее Смелых.