Автодор объявил срок введения оплаты на участке М-4 «Дон» в Ростовской области

Речь идет об участке с 804-го по 933-й км (от села Алексеево-Лозовского Чертковского района до города Каменска-Шахтинского). Здесь завершены масштабные ремонтные работы, а проезжая часть с 907-го по 925-й км расширена до шести полос.
«Платность будет введена с 18 июня. Деньги, полученные от сбора платы за проезд, будут направлены на содержание дороги», — говорится в сообщении Автодора.
Для местных жителей планируются абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде, добавили в компании. «Поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут», — сказано в публикации.
Сейчас платный участок работает в тестовом режиме.