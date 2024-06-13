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Автодор объявил срок введения оплаты на участке М-4 «Дон» в Ростовской области

Ростовская область, 13 июня 2024. DON24.RU. На новом платном участке М-4 «Дон» в Ростовской области начнут взимать плату с 18 июня. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Речь идет об участке с 804-го по 933-й км (от села Алексеево-Лозовского Чертковского района до города Каменска-Шахтинского). Здесь завершены масштабные ремонтные работы, а проезжая часть с 907-го по 925-й км расширена до шести полос.

«Платность будет введена с 18 июня. Деньги, полученные от сбора платы за проезд, будут направлены на содержание дороги», — говорится в сообщении Автодора.

Для местных жителей планируются абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде, добавили в компании. «Поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут», — сказано в публикации.

Сейчас платный участок работает в тестовом режиме.