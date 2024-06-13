В калининградском аэропорту запланировали масштабную перестройку: когда начнутся работы

Представитель власти уточнил, что «Белая дюна» увеличит поток туристов в Калининградскую область еще на 1,1 миллиона человек ежегодно, уточняет издание РИА «Новости». Пока проект в прединвестиционной стадии. Кроме того, власти прорабатывают потребность инфраструктурных мощностей. В частности, речь идет о синхронизация проекта с реконструкцией аэропорта.