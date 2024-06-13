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В калининградском аэропорту запланировали масштабную перестройку: когда начнутся работы

КАЛИНИНГРАД, 13 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о предстоящей реконструкции аэропорта Храброво. Представитель власти уточнил, что работы будут синхронизированы с реализацией проекта морского курорта «Белая Дюна».

«На текущий момент — это крупнейший проект в калининградской туристской отрасли и по объему инвестиций, и по масштабу задуманного», — цитируют СМИ слова Беспрозванных.

Представитель власти уточнил, что «Белая дюна» увеличит поток туристов в Калининградскую область еще на 1,1 миллиона человек ежегодно, уточняет издание РИА «Новости». Пока проект в прединвестиционной стадии. Кроме того, власти прорабатывают потребность инфраструктурных мощностей. В частности, речь идет о синхронизация проекта с реконструкцией аэропорта.