В Казани управляющую компанию обязали вернуть жильцам дома 2 млн рублей

Как уточнили в Госжилинспекции, одна из статей расходов в высотках — замена лифтов. В среднем стоимость подъемника составляет около 3,6 млн рублей. За год собственники этого дома откладывают примерно 350 тыс. рублей в счет будущего капремонта. Таким образом, на один лифт им придется копить более десяти лет.