Власти объяснили, почему для калининградцев не вводят «островные» коэффициенты

Калининградской области предусмотрены компенсационные механизмы её эксклавного положения в виде закона «Об ОЭЗ» и т. д. . Если будет введён повышающий региональный коэффициент к пенсиям, это может привести к лишению региона мер поддержки и вызвать инфляцию. Об этом сообщило региональное министерство экономического развития, промышленности и торговли региона, отвечая на комментарий читательницы на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».