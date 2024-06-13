Голубев: Донской АПК получит почти 9 млрд рублей господдержки

Ростовская область, 13 июня 2024. DON24.RU. В этом году в АПК Ростовской области будет направлено 8,9 млрд рублей в виде господдержки. Такие данные привел губернатор Василий Голубев. По его словам, объем финансовых средств в дальнейшем планируется увеличить.