Голубев: Донской АПК получит почти 9 млрд рублей господдержки

Глава региона провел в режиме видео-конференц-связи предуборочное совещание с аграриями. Мероприятие прошло в рамках выставки «День донского поля».
Весна приготовила аграриям неприятные сюрпризы в виде заморозков и засухи, сказал Голубев. В этих условиях губернатор попросил правительство РФ ввести на территории Ростовской области ЧС федерального характера по заморозкам.
«В ближайшее время ожидаем выделения средств из федерального бюджета на выплаты в связи с повреждением насаждений», — сказал руководитель донского региона.
Как отмечалось на совещании, в нынешнем году донским аграриям предстоит убрать урожай на площади 4,4 млн га.