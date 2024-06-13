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Голубев: Донской АПК получит почти 9 млрд рублей господдержки

Ростовская область, 13 июня 2024. DON24.RU. В этом году в АПК Ростовской области будет направлено 8,9 млрд рублей в виде господдержки. Такие данные привел губернатор Василий Голубев. По его словам, объем финансовых средств в дальнейшем планируется увеличить.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Глава региона провел в режиме видео-конференц-связи предуборочное совещание с аграриями. Мероприятие прошло в рамках выставки «День донского поля».

Весна приготовила аграриям неприятные сюрпризы в виде заморозков и засухи, сказал Голубев. В этих условиях губернатор попросил правительство РФ ввести на территории Ростовской области ЧС федерального характера по заморозкам.

«В ближайшее время ожидаем выделения средств из федерального бюджета на выплаты в связи с повреждением насаждений», — сказал руководитель донского региона.

Как отмечалось на совещании, в нынешнем году донским аграриям предстоит убрать урожай на площади 4,4 млн га.