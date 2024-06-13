В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и евро на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости.
Так, рядом с популярным в городе обменником на Благодатной улице нет ни одного человека, внутри также не замечено посетителей.
«К нам прибежало довольно много народа вчера вечером, но сегодня с открытия уже все нормально, люди успокоились», — сказал РИА Новости охранник обменного пункта.
В двух банковских отделениях, где предоставляются услуги обмена валюты, также сообщили, что не сталкивались с ажиотажем.
«Все абсолютно штатно, очередей нет», — рассказала представитель Сбера.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.