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В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках

В пунктах обмена валюты и банках Петербурга не наблюдается очереди и ажиотажа.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и евро на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости.

Так, рядом с популярным в городе обменником на Благодатной улице нет ни одного человека, внутри также не замечено посетителей.

«К нам прибежало довольно много народа вчера вечером, но сегодня с открытия уже все нормально, люди успокоились», — сказал РИА Новости охранник обменного пункта.

В двух банковских отделениях, где предоставляются услуги обмена валюты, также сообщили, что не сталкивались с ажиотажем.

«Все абсолютно штатно, очередей нет», — рассказала представитель Сбера.

Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.

С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.