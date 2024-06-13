Отменены торги на ремонт самарских дорог за 621 млн рублей

Комиссия областной антимонопольной службы предписала заказчику не заключать контракт по итогам проведения закупки и вернуть заявки участникам торгов. Аукцион будет проведен повторно.
Перед этим ООО «Автодор» пожаловалось в контрольный орган на положения извещения о торгах. В своем обращении заявитель утверждал, что в документе был указан ненадлежащий порядок оценки заявок.
Чиновники пытались найти подрядчика для ремонта городских дорог по контракту, работы по которому должны были быть выполнены до конца августа 2024 года. Начальная цена контракта составила более 621 млн руб.