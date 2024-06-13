В Омской области подорожает проезд в электричках

«Плата за проезд в пригородных поездах незначительно увеличится в зависимости от километража поездки (от 2 рублей, но не более 15 рублей на самую дальнюю поездку). Например, если путь составляет от 1 до 15 км, тариф на перевозку пассажиров увеличится на 2 рубля, а если расстояние составляет от 161 до 170 км, тариф повысится на 15 рублей. Таким образом, если раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск платили 189 рублей по полному тарифу, то с 1 июля стоимость проезда составит 202 рубля. Поездка в Кормиловку обходилась в 77 рублей по полному тарифу, а с 1 июля стоимость составит 82 рубля. Стоимость билета из Омска в Лузино вырастет на 3 рубля с 37 до 40 рублей», — рассказали в пресс-службе РЭК Омской области.