Центробанк не стал менять годовую ставку. Причина тому — повышение цен на энергоресурсы

Отмечается, что рост цен более чем 70% товаров и услуг потребительской корзины замедлился по сравнению с прошлым годом. Инфляционные ожидания населения и предпринимателей в апреле выросли до 14% и 13,3% соответственно, на фоне обсуждений изменения тарифов на энергоносители и отмены некоторых налоговых льгот. В мае ожидания населения остались неизменными на уровне 14,0%, тогда как ожидания предпринимателей снизились до 12,7%.