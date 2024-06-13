Центробанк не стал менять годовую ставку. Причина тому — повышение цен на энергоресурсы

В ЦБ сообщили, что в условиях наличия в экономике инфляционных рисков со стороны высокого совокупного спроса и вторичных эффектов, примут меры по поддержанию достаточного уровня реальных положительных процентных ставок.
В мае общая инфляция ускорилась из-за роста цен на энергоресурсы для населения и достигла 10,6% в годовом выражении. Без учета влияния цен на энергию уровень инфляции составил 6,8% из-за значительного сезонного снижения продовольственной инфляции.
За счет уменьшения влияния монетарных факторов на общую инфляцию тенденция снижения динамики базовой инфляции продолжилась и в прошлом месяце составила 6,3%. Базовая инфляция услуг несколько снизилась с начала года и составила 8,8% в годовом выражении.
Отмечается, что рост цен более чем 70% товаров и услуг потребительской корзины замедлился по сравнению с прошлым годом. Инфляционные ожидания населения и предпринимателей в апреле выросли до 14% и 13,3% соответственно, на фоне обсуждений изменения тарифов на энергоносители и отмены некоторых налоговых льгот. В мае ожидания населения остались неизменными на уровне 14,0%, тогда как ожидания предпринимателей снизились до 12,7%.