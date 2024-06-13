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Новый асфальтобетонный завод за 250 млн рублей появится в Омске к 2028 году

Предприятие будет выпускать до 30 тыс тонн асфальтобенной смеси в год.

В Омске построят еще один битумный терминал и асфальтобетонный завод на территории ОЭЗ «Авангард». Строительство начнется уже в этом году.

Инициатором проекта выступила компания «Промбит». Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2028 году.

Компания планирует размесить производственные и логистические мощности на участке в 5,5 га. Инвестиции составят свыше 250 млн рублей.

В особой экономической зоне построят новое производственно-логистическое предприятие, которые будет перевозить битум, а также приводить модифицированную смесь и асфальтобетон.

Проект реализуют в два этапа: в 2026 году создадут транспотно-логистический центр и базы производства модифицмированной смеси, а в 2025 году начнут строить асфальтобетонный завод.

Новый асфальтобетонный завод будет производить до 30 тыс. тонн асфальтобенной смеси в год и до 4 тыс. тонн модифицированной битумной смеси.