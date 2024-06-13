В Самарской области не хватает эвакуаторов

Как отметили в МВД, в регионе сейчас работают 4 спецавтостоянки. Не открыта до сих пор стоянка в Жигулевске. Прекратила свою работу стоянка в Новокуйбышевске. В этой связи они согласились с тем, что требования к исполнителям нужно снизить, по крайней мере, для подрядчиков, выходящих в крупные муниципалитеты.