В Самарской области не хватает эвакуаторов

Депутаты Самарской губдумы на заседании комитета по строительству и транспорту 13 июня 2024 года рассмотрели исполнение закона о перемещении транспортных средств на спецстоянку. В областном минтрансе ответили, что в регионе не хватает мощностей, для оказания услуг по эвакуации автомобилей в отдаленных районах, таких как Исаклинский или Хворостянский. К тому же, в нескольких муниципальных образованиях торги по поиску подрядчика провалились.
Потому чиновники предложили обратиться в МВД с просьбой ослабить требования, предъявляемые на торгах к службам эвакуации.
Как отметили в МВД, в регионе сейчас работают 4 спецавтостоянки. Не открыта до сих пор стоянка в Жигулевске. Прекратила свою работу стоянка в Новокуйбышевске. В этой связи они согласились с тем, что требования к исполнителям нужно снизить, по крайней мере, для подрядчиков, выходящих в крупные муниципалитеты.
Также прозвучало предложение привлекать глав городов и районов для поиска мест под содержание и размещение эвакуированного транспорта.
Как отметил председатель комитета, бывший глава Сызрани Николай Лядин, на торги никто не выходит, потому что не хотят брать на себя ответственность за содержание штрафстоянок. К тому же, по его словам, данный вид деятельности себя не окупает. Он предложил вернуться к этой теме позднее, а пока изучить тему внимательнее, попросив отзыв в областном правительстве.