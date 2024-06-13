Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей

«С 2015 по настоящее время финансирование нашей территориальной программы увеличилось в два раза — с 16 миллиардов до 33 миллиардов рублей. Это позволяет нашим медицинским организациям увеличить заработную плату сотрудникам, повысить расходы на приобретение медикаментов и тем самым улучшить качество медицинской помощи застрахованным», — сказал он.
По словам Карпеева, на данный момент основными задачами Территориального фонда ОМС в Крыму является расширение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, в том числе по репродуктивному здоровью женщин и мужчин от 18 до 45 лет, переход к единой платформе взаимодействия с застрахованными гражданами, а также расширение тарифного соглашения и его совершенствование.
Глава фонда добавил, что за период действия программы ОМС в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь получили 50 тысяч застрахованных. Это операции на сосудах и сердце, эндоваскулярная хирургия, травматология и другие направления.
«За это время мы фиксируем снижение в три раза количества выездов крымчан за пределы полуострова для получения высокотехнологичной помощи. Это говорит о доступности такой помощи в Крыму, наличии соответствующего оборудования и специалистов высокой квалификации», — добавил Карпеев.