Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей

По словам Карпеева, на данный момент основными задачами Территориального фонда ОМС в Крыму является расширение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, в том числе по репродуктивному здоровью женщин и мужчин от 18 до 45 лет, переход к единой платформе взаимодействия с застрахованными гражданами, а также расширение тарифного соглашения и его совершенствование.