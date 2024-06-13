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Стало известно, сколько денег тратят туристы в Калининградской области каждый день

КАЛИНИНГРАД, 13 июня, ФедералПресс. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что путешественники тратят в регионе 9,2 тыс. рублей в сутки. В эту сумму входят проживание, питание, экскурсии.

Источник: РИА "Новости"

«Гости стали тратить больше денег на территории области», — пишут СМИ со ссылкой на представителя власти.

Доходы региональной туриндустрии каждый год увеличиваются примерно на 15−20%, уточняет издание «КП Калининград». В этом году заметно вырос номерной фонд коллективных средств размещения. Это произошло за счет создания кемпингов и глэмпингов.

Напомним, что на ПМЭФ создали ажиотажный спрос на билеты в Калининград.

туризм и отдых