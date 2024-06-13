Стало известно, сколько денег тратят туристы в Калининградской области каждый день

«Гости стали тратить больше денег на территории области», — пишут СМИ со ссылкой на представителя власти.
Доходы региональной туриндустрии каждый год увеличиваются примерно на 15−20%, уточняет издание «КП Калининград». В этом году заметно вырос номерной фонд коллективных средств размещения. Это произошло за счет создания кемпингов и глэмпингов.
Напомним, что на ПМЭФ создали ажиотажный спрос на билеты в Калининград.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в калининградском аэропорту запланировали масштабную перестройку.