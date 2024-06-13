Проценты потребительских микрозаймов планируется ограничить

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Новые нормы по потребительским кредитам и микрозаймам могут появиться в Беларуси, следует из законопроекта «О потребительском кредите (микрозайме)», который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
По данным сайта Палаты представителей, этот документ уже внесен в парламент и готовится к первому чтению.
Он будет касаться кредитов, которые физлица берут для личных нужд, но не для предпринимательской деятельности. Речь идет и о микрозаймах не более чем на 15 тысяч базовых величин (сейчас это 600 тысяч рублей).
Как пояснили Sputnik Беларусь в Нацбанке, одно из новшеств — ограничение процентов по микрозаймам (потребительским).
«…Не более суммы микрозайма при сроке возврата до года и двукратной суммы микрозайма при сроке свыше года», — сообщил банковский регулятор.
Банки обязаны
Другое новшество в том, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать граждан до заключения договоров о превышении размера установленных показателей долговой нагрузки (обеспеченности кредита), чтобы клиент мог принять взвешенное решение.
Предполагается, что физлица не будут оплачивать услуги индивидуальных предпринимателей или юрлиц по заключению договоров о потребительских кредитах (микрозаймах), по оформлению документов на кредит.
Отсрочки платежей
Как и анонсировалось ранее, предложено, чтобы граждане получали отсрочку платежей по потребительскому кредиту или микрозайму в трудных жизненных ситуациях. Минимальная отсрочка — три месяца.
Под трудными жизненными ситуациями понимаются:
- смерть супруга (супруги);
- потеря работы или признание человека нетрудоспособным;
- увеличение количества иждивенцев;
- длительная нетрудоспособность (40 и более дней).
Если документ примут, то он заработает через девять месяцев после официального опубликования.