В Белоруссии не исключили закупку поездов «Ласточка»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы «Ласточки» между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил в четверг посол страны в России Дмитрий Крутой.
На полях открытия дней Минска на ВДНХ посол сообщил журналистам, что отмечается огромный спрос пассажиров на проезд на «Ласточке» между Москвой и Минском, билетов в выходные и праздники не хватает.
«Чтобы временно, пока мы не построим ВСМ (Высокоскоростную магистраль — ред.) до Минска, эту проблему разгрузить, даже рассматриваем возможность самостоятельной покупки вот этих поездов и запуска “Ласточки”, аналогичной российской, с белорусской стороны», — добавил дипломат.