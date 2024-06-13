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В Белоруссии не исключили закупку поездов «Ласточка»

Посол Крутой: Белоруссия может сама закупить «Ласточки» для рейсов в Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы «Ласточки» между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил в четверг посол страны в России Дмитрий Крутой.

На полях открытия дней Минска на ВДНХ посол сообщил журналистам, что отмечается огромный спрос пассажиров на проезд на «Ласточке» между Москвой и Минском, билетов в выходные и праздники не хватает.

«Чтобы временно, пока мы не построим ВСМ (Высокоскоростную магистраль — ред.) до Минска, эту проблему разгрузить, даже рассматриваем возможность самостоятельной покупки вот этих поездов и запуска “Ласточки”, аналогичной российской, с белорусской стороны», — добавил дипломат.