В Белоруссии не исключили закупку поездов «Ласточка»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Белоруссия в связи с огромным спросом на рейсы «Ласточки» между Минском и Москвой рассматривает закупку таких поездов и запуск их с белорусской стороны, заявил в четверг посол страны в России Дмитрий Крутой.