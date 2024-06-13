В Перми стартовал международный форум «Умный город»

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников озвучил приветственное слово полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова: «Перед нами — амбициозные задачи модернизации инфраструктуры, цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных и безопасных условий для жизни. “Умный город” пронизывает все нацпроекты, поэтому на форуме вам предстоит определить, как он будет развиваться в предстоящие годы, актуализировать цели, задачи и приоритеты. Уверен, что форум станет отправной точкой для новых идей и решений. И они будут способствовать развитию всей социально-экономической сферы нашей большой страны. Принципиально важным считаю, что наравне с основной программой уже в третий раз проводится молодежный форум. Там ребята будут определять облик “Умного города” будущего. Желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий и, конечно, отличных результатов!».
Пожелания успешной работы всем участникам выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Благодарю федеральных коллег за то, что доверили нашему региону провести форум. Задача любого правительства — сделать так, чтобы жизнь в городах, во всех населенных пунктах была комфортной. Это во многом зависит от цифровых решений. На полях форума будут обсуждаться новшества в этой сфере и представлен опыт уже внедренных технологий. Это будет полезно как с точки зрения государственного управления, так и для развития бизнес-процессов, — обозначил глава региона. — Пермский край еще в 2019 году подписал соглашение с Минстроем РФ о внедрении механизма “Умный город” в трех муниципальных образованиях, сейчас уже их семь. Технологии применяются в транспортной, жилищно-коммунальной отраслях, в сфере безопасности. На площадке форума представлены разработки наших ИТ-компаний, которые являются ведущими по своим направлениям. Желаю всем плодотворной работы. Объявляю форум “Умный город” открытым!» — подчеркнул Дмитрий Махонин.
На форуме открыта выставочная площадка, на которой свои разработки в области цифровизации представили пермские и российские ИТ-компании. Участники форума будут работать по нескольким направлениям: «Информационное моделирование. От изысканий до рабочего проекта»; «Управление проектами государственного заказчика в сфере строительства»; «Цифровизация коммунальных услуг от модернизации инфраструктуры до управления МКД»; «Кампусы мирового уровня»; «Умные дороги и транспорт»; «Цифровая трансформация»; «Безопасный город»; «Технологическое лидерство строительного комплекса». Результаты этих стратегических сессий будут защищаться перед руководителями профильных федеральных органов исполнительной власти и будут направлены в соответствующие комиссии Государственного Совета РФ для формирования национальных проектов на период до 2030 года.
В рамках события на площадке Регионального молодежного центра пройдет III Всероссийский молодежный форум «Умный город: наше будущее — новые лица». Его участники, среди которых активисты Движения первых, Российских студенческих отрядов и других молодежных общественных организаций, будут разрабатывать концепцию детского центра будущего с дальнейшей проработкой во всероссийских детских центрах в части модернизации программ детских смен и работы педагогического состава. Защита идей пройдет с участием главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Лучшая концепция будет представлена 16 июня на ВДНХ на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках торжественных мероприятий по случаю 99-летия со дня основания центра «Артек».