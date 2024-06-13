В Перми стартовал международный форум «Умный город»

Пожелания успешной работы всем участникам выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Благодарю федеральных коллег за то, что доверили нашему региону провести форум. Задача любого правительства — сделать так, чтобы жизнь в городах, во всех населенных пунктах была комфортной. Это во многом зависит от цифровых решений. На полях форума будут обсуждаться новшества в этой сфере и представлен опыт уже внедренных технологий. Это будет полезно как с точки зрения государственного управления, так и для развития бизнес-процессов, — обозначил глава региона. — Пермский край еще в 2019 году подписал соглашение с Минстроем РФ о внедрении механизма “Умный город” в трех муниципальных образованиях, сейчас уже их семь. Технологии применяются в транспортной, жилищно-коммунальной отраслях, в сфере безопасности. На площадке форума представлены разработки наших ИТ-компаний, которые являются ведущими по своим направлениям. Желаю всем плодотворной работы. Объявляю форум “Умный город” открытым!» — подчеркнул Дмитрий Махонин.