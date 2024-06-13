Стало известно, по сколько рублей сдают на выпускные вечера в Новосибирске

Родители готовы тратить значительные суммы на банкет и праздничные наряды. По словам Вероники, матери выпускницы 11 класса, они начали готовиться к выпускному задолго, собирая деньги ежемесячно. На каждого ученика сумма составила около 15 000 рублей. Выпускной двух классов обойдется в более чем 500 000 рублей, включая услуги фотографа, видеографа, фотозону, кэнди-бар, сувениры для учителей и выпускников. Развлекательная программа включает ведущего, ди-джея, музыкантов и певцов.