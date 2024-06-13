В Ростове-на-Дону выбрали 17 объектов для благоустройства

В частности, планируется выполнить работы по благоустройству территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений, ремонту корпуса подросткового клуба «Эврика», поставка надувного батута в парк им. Октября, ремонт пешеходных аллей в парке культуры и отдыха им. Н. Островского, а также установка спортивного оборудования для создания скейт-парка на территории «Гребной канал “Дон”».