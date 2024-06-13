В частности, планируется выполнить работы по благоустройству территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений, ремонту корпуса подросткового клуба «Эврика», поставка надувного батута в парк им. Октября, ремонт пешеходных аллей в парке культуры и отдыха им. Н. Островского, а также установка спортивного оборудования для создания скейт-парка на территории «Гребной канал “Дон”».
В Ростове-на-Дону выбрали 17 объектов для благоустройства
В рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!» в Ростове-на-Дону определили 17 объектов для благоустройства. Для благоустройства каждого объекта планируется выделить до трех млн руб, сообщает портал гордумы и администрации города.