Суд обязал власти Ростова ускорить изъятие земель и расселение аварийных домов

— Кировский районный суд признал незаконным бездействие по установлению сроков отселения из домов, признанных аварийными с 2022 года. Также отметили отсутствие своевременных мер по изъятию участков под домами. Изъятие объектов постановили провести в течение 4 месяцев с момента вступления решения в законную силу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.