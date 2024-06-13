Суд обязал власти Ростова ускорить изъятие земель и расселение аварийных домов

Суд в Ростове-на-Дону частично удовлетворил иск заместителя регионального прокурора к городской администрации. Теперь власти должны поторопиться с расселением людей из аварийного жилья и изъятием участков под многоквартирными домами.
— Кировский районный суд признал незаконным бездействие по установлению сроков отселения из домов, признанных аварийными с 2022 года. Также отметили отсутствие своевременных мер по изъятию участков под домами. Изъятие объектов постановили провести в течение 4 месяцев с момента вступления решения в законную силу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
К этому моменту решение суда в силу еще не вступило.
Добавим, установить «разумные сроки» расселения в рамках региональной госпрограммы, рассчитанной на 2024−2025 годы, потребовали примерно для 22 адресов. Выкуп и изъятие земель необходимы по 11-ти адресам.