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На Медицинской в Нижнем Новгороде строят новую высотку

На улице Медицинской в Нижнем Новгороде началось строительство нового многоквартирного дома и детского сада. Подготовительные работы, включая раскопки и складирование стройматериалов, уже в процессе.

Согласно информации от Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU, компания ООО СЗ «Объектстрой» ведет возведение дома. Планируется завершить все работы и сдать здание к эксплуатации в третьем квартале 2027 года. Кроме того, согласно паспорту объекта, планируется возможное строительство еще двух аналогичных многоквартирных домов в будущем.

недвижимость