Согласно информации от Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU, компания ООО СЗ «Объектстрой» ведет возведение дома. Планируется завершить все работы и сдать здание к эксплуатации в третьем квартале 2027 года. Кроме того, согласно паспорту объекта, планируется возможное строительство еще двух аналогичных многоквартирных домов в будущем.
На Медицинской в Нижнем Новгороде строят новую высотку
На улице Медицинской в Нижнем Новгороде началось строительство нового многоквартирного дома и детского сада. Подготовительные работы, включая раскопки и складирование стройматериалов, уже в процессе.