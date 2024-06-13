На Медицинской в Нижнем Новгороде строят новую высотку

Согласно информации от Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU, компания ООО СЗ «Объектстрой» ведет возведение дома. Планируется завершить все работы и сдать здание к эксплуатации в третьем квартале 2027 года. Кроме того, согласно паспорту объекта, планируется возможное строительство еще двух аналогичных многоквартирных домов в будущем.