За счет чего растет местный бюджет Алматы

Несмотря на то что доходы местного бюджета за последние пять лет значительно увеличились, акимат Алматы постоянно проводит работу по его пополнению. Об этом на очередной сессии маслихата города сообщил председатель ревизионной комиссии Алтай Бердикулов.
По его словам, в 2023 году были дополнительные резервы поступлений в местный бюджет мегаполиса. Это увеличение взыскания административных штрафов, за счет чего в прошлом в году в бюджет направили 14,9 млрд тенге.
Вывод торговых рынков города из тени также позволил увеличить объем средств в местном бюджете Алматы. После того, как департамент государственных доходов (ДГД) провел паспортизацию торговых рынков, выведено из «тени» 19 898 торговых точек.
Еще один резервный источник связан с пересмотром ставок налога на землю. Базовые ставки земельного налога и схемы ценового зонирования земель для целей налогообложения по городу последний раз пересматривались в 2015 году (схема зонирования пересмотрена в 2020 году). И по поручению Ерболата Досаева совместно с ДГД была проведена работа по выявлению дополнительных источников по налогу на собственность. Таким образом, бюджет Алматы пополнился 352 млн тенге.
Увеличение поступлений в местный бюджет произошло еще за счет рекламы.
В 2022 году было установлено, что порядка 60% наружной визуальной рекламы размещено без направления уведомлений и без соответствующего разрешения. Как итог — фактическое поступление налога от рекламы за 2023 год составило 4,1 млрд тенге, что по сравнению с 2022 годом больше на 600 млн тенге.
«Изысканные дополнительные ресурсы местного бюджета направлены на улучшение качества жизни населения. А вывод из “тени” более 19 тыс. торговых точек даст долгосрочный положительный мультипликативный эффект в развитии города», — резюмировал Алтай Бердикулов.