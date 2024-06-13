За счет чего растет местный бюджет Алматы

Еще один резервный источник связан с пересмотром ставок налога на землю. Базовые ставки земельного налога и схемы ценового зонирования земель для целей налогообложения по городу последний раз пересматривались в 2015 году (схема зонирования пересмотрена в 2020 году). И по поручению Ерболата Досаева совместно с ДГД была проведена работа по выявлению дополнительных источников по налогу на собственность. Таким образом, бюджет Алматы пополнился 352 млн тенге.