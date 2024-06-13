В Татарстане планируют выпустить более тысячи «Москвичей» на газе до конца года

Он рассказал о запуске проекта по разработке и производству газовых версий «Москвича», в рамках которого в Набережных Челнах на производственных площадях компании происходят монтаж и установка газобалонного оборудования, подкапотного оборудования, а также финальные испытания автомобиля. «Сейчас идет подготовка производства и финальная стадия сертификации данного автомобиля. Первые автомобили у нас планируются к выпуску в августе этого года. На этот год мы запланировали более 1 тыс. единиц этих автомобилей», — пояснил Ишмаев (цитата по ТАСС).
Представитель холдинга отметил, что существующих мощностей хватает, чтобы производить до 4 тыс. единиц в год. При этом мощности можно наращивать. Ишмаев уточил, что газовая версия «Москвича» будет в среднем на 120−130 тыс. рублей дороже обычной.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Минпромторг Татарстана, РариТЭК и завод «Москвич» подписали соглашение о работе над проектом производства автомобиля «Москвич» на газомоторном топливе.
Сообщалось, что автомобиль «Москвич» на газомоторном топливе представляет собой современное решение, сочетающее в себе экологическую эффективность, экономичность и высокий уровень технологического оснащения. Проект производства автомобиля на природном газе важен не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической устойчивости.