Между Анапой и Сочи запустили дополнительные «Кометы». Регулярный морской маршрут возобновился в июне.
«Водный транспорт является хорошей альтернативой для жителей и туристов Кубани. Такой способ помогает комфортно и безопасно добраться до места. Сочи, Геленджик и Анапа — самые популярные курорты. Поэтому транспортная доступность к ним выходит на первый план», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что «Комета» совершает по одному рейсу в день из Сочи и Анапы. Отправление из Сочи происходит в 6:45, из Анапы — в 13:45. Время в пути составляет 6 — 7 часов.
Ранее «КП» — Кубань’сообщала, что между Сочи, Геленджиком и Новороссийском запустили «Комету».