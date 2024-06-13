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Между Анапой и Сочи запустили дополнительные «Кометы»

Дополнительное сообщение на скоростных «Кометах» открылось между курортами Кубани.

Источник: Ahmed/CC0

Между Анапой и Сочи запустили дополнительные «Кометы». Регулярный морской маршрут возобновился в июне.

«Водный транспорт является хорошей альтернативой для жителей и туристов Кубани. Такой способ помогает комфортно и безопасно добраться до места. Сочи, Геленджик и Анапа — самые популярные курорты. Поэтому транспортная доступность к ним выходит на первый план», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что «Комета» совершает по одному рейсу в день из Сочи и Анапы. Отправление из Сочи происходит в 6:45, из Анапы — в 13:45. Время в пути составляет 6 — 7 часов.

Ранее «КП» — Кубань’сообщала, что между Сочи, Геленджиком и Новороссийском запустили «Комету».