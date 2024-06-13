В электричках Калининград — Зеленоградск тестируют оплату проезда по геолокации. Новую систему запустили 13 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Сервис работает через мобильное приложение «ПроТранспорт+». Местоположение определяется с помощью Bluetooth-меток на железнодорожных станциях, при этом посадку и высадку нужно самостоятельно зафиксировать в приложении. Система рассчитает стоимость билета и спишет деньги с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки отобразятся на экране смартфона.
«Калининградская пригородная пассажирская компания регулярно проводит работу по улучшению качества предоставляемого сервиса для пассажиров. Пользователи смартфонов с помощью нового приложения смогут значительно сократить время на приобретение проездных документов, минуя билетные пригородные кассы и возможные очереди», — рассказал гендиректор АО «КППК» Айнур Ахмедов.
Помимо Калининградской области тестирование нового сервиса проходит в Казани. Некоторые регионы пробуют технологию в наземном общественном транспорте.