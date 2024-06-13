В электричках Калининград — Зеленоградск тестируют оплату проезда по геолокации

Сервис работает через мобильное приложение «ПроТранспорт+». Местоположение определяется с помощью Bluetooth-меток на железнодорожных станциях, при этом посадку и высадку нужно самостоятельно зафиксировать в приложении. Система рассчитает стоимость билета и спишет деньги с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки отобразятся на экране смартфона.