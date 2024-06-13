В Краснодаре отремонтируют более сотни школ и детских садов

На это из городского бюджета выделили около 700 млн рублей. Из них на школы — 308,96 млн рублей на детские сады — 386,5 млн. В одних образовательных учреждениях нужно благоустроить территорию, в других необходим капитальный ремонт. Его выполнят в 73 детских садах и 29 школах.