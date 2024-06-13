В Краснодаре отремонтируют более сотни школ и детских садов

Работы уже начались. Все школы и большую часть детсадов планируют отремонтировать до 25 августа. Ремонт оставшихся дошкольных учреждений закончат до конца текущего года.
На это из городского бюджета выделили около 700 млн рублей. Из них на школы — 308,96 млн рублей на детские сады — 386,5 млн. В одних образовательных учреждениях нужно благоустроить территорию, в других необходим капитальный ремонт. Его выполнят в 73 детских садах и 29 школах.
В числе прочих будет проведен капитальный ремонт в школе № 8, находящейся на перекрестке улиц Красноармейской и Советской. Зданию 111 лет, оно является объектом культурного значения. Работы в школе начнутся с подвального помещения с выходом на первый этаж.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В 64 школах разработают проектно-сметную документацию на ремонт пожарной сигнализации, в 17 школах и 28 детсадах установят дополнительные видеокамеры.
Текущий же ремонт помещений будет выполнен во всех краснодарских учреждениях образования.