Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с «растаможкой» автомобилей

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах «растаможкой» машин, говорится в сообщении государственного таможенного комитета республики.