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Белоруссия призвала не поддаваться на уловки с «растаможкой» автомобилей

Белорусская таможня призвала взвешенно подходить к покупке машин в странах ЕАЭС.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей в странах Евразийского экономического союза и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах «растаможкой» машин, говорится в сообщении государственного таможенного комитета республики.

«Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к покупке автомобилей для личного пользования в государствах Евразийского экономического союза, всесторонне оценивая возможные риски», — говорится в сообщении.

В комитете обратили внимание, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.

«Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах “растаможкой”, не стоит», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, такая «растаможка», вероятнее всего, связана с нарушением таможенного законодательства — заявлением неточных сведений при декларировании автомобиля.

«А это не исключает негативных последствий для граждан Республики Беларусь, которые приобрели данные автомобили», — сообщает государственный таможенный комитет Белоруссии.

ЕАЭС