Атырауский НПЗ оштрафован за нарушение контроля качества воздуха

В ходе проведенной Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений (п. 1 ст. 19 ЗРК «Об обеспечении единства измерений»), АНПЗ привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП.