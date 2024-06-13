На проведение процедуры банкротства нужно будет согласие супруга

«Посчитали, что это тоже излишне. На сегодня он может уехать на заработки и в то же время погашать долги, не находясь в стране. То есть вот этот запрет на выезд был исключен — гражданин может быть в стране на период одного-двух месяцев, когда утверждается План восстановления платежеспособности, а после его утверждения, спокойно может выезжать за рубеж. Помимо этого, предусмотрена обязательность согласия супругов на применение внесудебного банкротства», — заявила она.